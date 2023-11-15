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تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
تركي الحمد بعد شائعة وفاته: أنا بخير وصلتني مشاعركم
المواطن - فريق التحرير

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نفى الكاتب تركي الحمد شائعة وفاته التي انتشرت بسرعة في مواقع التواصل ليلة أمس، مؤكدًا أنه بصحة جيدة مقدمًا الشكر لجمهوره ومتابعيه.

وقال تركي الحمد عبر منصة إكس : أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وأود أن اطمأن الجميع بأنني بخير وعافية والله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة شاكر ومقدر شعور الجميع.

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تفاعل جمهور تركي الحمد

وقد انتشرت تلك التغريدة بسرعة وحظيت بمشاهدة قرابة 4.5 مليون شخص خلال ساعات وسارع العديد من المتابعين بالتفاعل والتعليق حيث قال “نايفكو”:” من صنع هذه الشائعة ندم بعد أن رأى محبة الناس لك، وفقك الله وعافاك يا أبا طارق”.

أما الإعلامي هاني الظاهري فقال:” الحمدلله على سلامتك أوجعت الإشاعة قلوبنا و أدمعت أعيننا.. أطال الله في عمرك و متعك بالصحة والعافية”

بدورها قالت الإعلامية ميسون أبوبكر:” الله يطول بعمرك ويحماك الحمد لله رب العالمين” وعلقت نشوة الرويني بالقول:” اللهم لك الحمد و الشكر. أطال الله في عمرك و حفظك من كل شر”.

وقال المذيع خالد مدخلي:” الحمدلله على سلامتك أستاذنا الغالي .. الله يحفظك ”

شائعة وتكذيب سريع

وكانت شائعة وفاة الحمد انتشرت مساء أمس عبر العديد من حسابات مواقع التواصل، لكن زوجته إيمان الغيث، نفت الشائعة مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة.

وتركي الحمد ولد في 10 مارس 1952، وولد لأسرة من خب القصيعة، انتقلت وسكنت بالمنطقة الشرقية، بالدمام، وعمل أستاذًا في جامعة الملك سعود بقسم العلوم السياسية، وتفرغ للكتابة بعد طلبه للتقاعد المبكر، وابتعث للدراسة في الولايات المتحدة وبالتحديد في ولاية كولورادو، فأكمل دراسة الماجستير في جامعة كولورادو في دينفر ثم انتقل لكاليفورنيا وحصل على درجة ماجستير ثانية لاستكمال متطلبات الدكتوراه متوجًا رحلته الأكاديمية بنيله لدرجة الدكتوراه في النظرية السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1985.

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