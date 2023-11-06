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في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

تشكيل الاتحاد لمواجهة القوة الجوية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
تشكيل الاتحاد لمواجهة القوة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو عن تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، عمر هوساوي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مدالله العليان، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، هارون كمارا، فيليبي جوتا، رومارينيو، كريم بنزيما”.

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حمدالله يغيب

ويغيب عن المباراة، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بسبب الإصابة، حيث أعلن حساب النادي أمس عبر منصة ” إكس” عن غياب نجمه المغربي بجانب خضوعه لأشعة طبية عقب عودة الفريق إلى جدة.

جماهير العميد هاجمت الجهاز الطبي، بسبب عدم إتقانهم لعملهم وتعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل حمدالله والبرازيلي كورونادو والإيطالي لويز فيليبي.

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، ظهر اليوم الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الاتحاد لمواجهة القوة الجوية

الاتحاد متصدر

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية الوصيف.

ويسعى فريق الاتحاد لتوسيع الفارق والوصول للنقطة رقم 12 للاقتراب من التأهل لدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

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