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تحمل توقيع أستوديو الهندسة المعمارية البريطاني الشهير فوستر آند بارتنرز

تصاميم مذهلة تجسد رحلة التراث والهوية داخل جناح السعودية في إكسبو 2025

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
تصاميم مذهلة تجسد رحلة التراث والهوية داخل جناح السعودية في إكسبو 2025
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصدر أستوديو الهندسة المعمارية البريطاني الشهير فوستر آند بارتنرز Foster + Partners صورًا لتصاميم جناح المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2025 أوساكا، والذي سيتم تصميمه على غرار القرى التقليدية في المملكة.

الجناح السعودي في إكسبو 2025

وسيكون الجناح السعودي من بين الأجنحة الوطنية في معرض إكسبو العالمي القادم، حيث تقوم شركة Sou Fujimoto Architects بتطوير المخطط الرئيسي على جزيرة Yumeshima الاصطناعية في خليج أوساكا باليابان. وقامت شركة فوستر آند بارتنرز بتصميم جناح المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2025 أوساكا.

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وقالت شركة فوستر آند بارتنرز Foster + Partners: إن هدفها من الجناح هو تقديم تجربة مكانية للزائرين تحاكي استكشاف البلدات والمدن السعودية.

صورة حية للثقافة السعودية

وسيتم تصميم الجناح على غرار القرى التقليدية في المملكة العربية السعودية، وقال لوك فوكس، رئيس استوديو فوستر آند بارتنرز: “يأخذ الجناح الزوار في رحلة اكتشاف لتصاميم ترسم طبقة تلو الأخرى، وتقدم صورة حية للثقافة السعودية”.

وسيُفتتح معرض إكسبو 2025 أوساكا القادم، بقيادة المكتب الدولي للمعارض (BIE)، في 13 إبريل 2025 ويستمر لمدة ستة أشهر.

رحلة لاستكشاف ثقافات السعودية

يعتمد تصميم Foster + Partners لجناح المملكة العربية السعودية على أشكال الهندسة المعمارية لتقديم لوحات فنية رائعة للقرى التقليدية في البلاد، حيث يقدم قصة ستأخذ المشاركين في رحلة لاستكشاف ثقافات المملكة وتقاليدها.

ويستعرض تصميم الجناح السعودي وشعاره تاريخ المملكة في صورة قصةٍ تأخذ المشاركين في رحلةٍ لاستكشاف ثقافات المملكة وتقاليدها وقيمها التي تُشكّل الركائز الأساسية لهويتها.

مستقبل أفضل للعالم برؤية سعودية

ويسلّط الجناح الضوء على التحول الجذري الذي يطرأ على المملكة اليوم، ومساهماتها في خلق مستقبل أفضل للعالم.

ويشمل التصميم المستوحى من مفهوم المسؤولية البيئية، عناصر ذات انبعاثات كربونية منخفضة، ويحتوي على نظام إضاءة موفر للطاقة، ويوظّف تقنيات جَمْعِ مياه الأمطار، إضافةً إلى أنّه مزود بألواح طاقةٍ شمسيةٍ لإنتاج طاقة نظيفة. وأمّا شعاره الذي يأتي متمّمًا لتصميمه المعماري الفريد، فقد مزج بسلاسة بين كلمة “السعودية” المكتوبة بالخط الياباني، والتي وُضعت داخل خارطة المملكة، ورُسمت بالخط العربي بأسلوبٍ يحمل ملامح الخط الياباني القديم.

إكسبو اليابان 2025

سيقام إكسبو 2025 في منطقة أوساكا كانساي باليابان وتحديدًا في يومشيما، وهي جزيرة اصطناعية تقع في منطقة خليج أوساكا، من 13 إبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار “ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”.

وسيجمع إكسبو 2025 بين المعرفة العالمية وأحدث التقنيات وبين استخدامها لتطوير أفكار جديدة وتبادلها بهدف المساهمة في مواجهة التحديات العالمية التي تهدد البشرية. وسيركز على ثلاثة محاور فرعية، هي: ضمان استدامة الحياة، وتحسين الحياة، وتعزيز الحياة عبر التواصل.

وسيكون إكسبو 2025 هو الإكسبو الثالث الذي تستضيفه اليابان بعد أن استضافت إكسبو 1970 وإكسبو 1990.

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