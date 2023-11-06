تعليق الدراسة الحضورية في المهد اليوم الاثنين

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس محافظة المهد؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

الدراسة عبر مدرستي

وأشارت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.