تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس

التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي القنفذة وأمطار غزيرة على رنية ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ220 ريالًا تبادل العملات بين السعودية والصين فرصة قوية لتعزيز تدويل اليوان بالشرق الأوسط سعد اللذيذ: النصر هو من تفاوض مع ماني وليس برنامج الاستقطاب سيجارة حشيش تقود لكشف تنظيم كبير للمخدرات في الرياض اللذيذ: لن نُعوّض الهلال بعد إصابة نيمار لسبب وحيد سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
أعلنت شركة طيران ناس عن وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في مجال الضيافة الجوية لعام 2024م، من حملة الثانوية العامة فأعلى للعمل بالمدينة المنورة وجدة.
واشترطت طيران ناس في المتقدمين توفر الشروط التالية :
وسيكون التقديم حضورياً خلال الفترة من يوم الجمعة بتاريخ 1445/05/10هـ الموافق 2023/11/24م، على أن يتم تقييم المرشحين المختارين يوم السبت بتاريخ 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م.
ويتم التقديم في فندق المدينة مريديان وفندق شيراتون جدة.