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تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران ناس عن وظائف شاغرة للمواطنين والمواطنات في مجال الضيافة الجوية لعام 2024م، من حملة الثانوية العامة فأعلى للعمل بالمدينة المنورة وجدة.

شروط وظائف الضيافة الجوية

واشترطت طيران ناس في المتقدمين توفر الشروط التالية :

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  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
  • القدرة على تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنجليزية بطلاقة.
  •  وجود جواز سفر ساري المفعول.
  • أن يكون المتقدم لائقاً / لائقةً طبيًا.
  •  الطول (160 سم كحد أدنى للإناث – 168 سم الحد الأدنى للذكور).
  •  القدرة على السباحة 50 مترًا متواصلة.

طريقة التقديم على وظائف ناس

وسيكون التقديم حضورياً خلال الفترة من يوم الجمعة بتاريخ 1445/05/10هـ الموافق 2023/11/24م، على أن يتم تقييم المرشحين المختارين يوم السبت بتاريخ 1445/05/11هـ الموافق 2023/11/25م.

ويتم التقديم في فندق المدينة مريديان وفندق شيراتون جدة.

الضيافة الجوية طيران ناس

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