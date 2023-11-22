تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية عن ملامح اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 4 أيام في غزة لوصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن بعض الأسرى من الجانبين.

اتفاق وقف إطلاق النار

ويتضمن الاتفاق النص على وقف إطلاق النار من الطرفين، وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

تبادل الأسرى

كما تضمن الاتفاق النص على إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء فلسطين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاماً.

وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن بداية سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من دول العالم ترحيبها بهذا الاتفاق.

المطالب السعودية

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي طالبت السعودية مرارًا وتكرارًا بضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين العزل.

كما بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جواً وبحراً، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي.