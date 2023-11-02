Icon

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن Icon محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا Icon مكة المكرمة أعلى معدل هطول أمطار أمس بـ61.4 ملليمترًا Icon يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض Icon ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار Icon سابك تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار ريال Icon بايدن يواجه انتقادات خلال حملته الانتخابية بسبب غزة Icon نجوم الاتفاق يحفزون الجماهير لحضور المباراة الأولى بالملعب الجديد Icon إنريكي يكشف ما يحتاجه مبابي لحصد الكرة الذهبية Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
الخميس بدلًا من الجمعة بسبب الإجازة الرسمية

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 9 نوفمبر.

وأوضح البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا.

قد يهمّك أيضاً
ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال

ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال

أبها يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي الأهلي من كأس الملك

أبها يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويُقصي الأهلي من كأس الملك

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، ليكون الإيداع يوم الخميس 9 نوفمبر بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق إجازة رسمية.

وأعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة 72 لشهر نوفمبر الجاري من العام 2023.

توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص

صدور نتائج الأهلية

وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا 

وكان برنامج حساب المواطن، قد أكد أن الحد المانع، يختلف من أسرة وأسرة ومن مستفيد إلى مستفيد آخر لعدة اعتبارات.

تطبيق محددات صرف الدعم

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسارات وتساؤلات في هذا الشأن.
وأكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم، اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الجاري.

اختلاف الحد المانع

وأضاف: يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة