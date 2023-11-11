توافد رؤساء الدول والوفود إلى مقر القمة العربية الإسلامية غير العادية

بدأ قبل قليل، توافد رؤساء الدول والوفود إلى مقر القمة العربية الإسلامية، تمهيداً لانطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الرياض.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

فيديو | بدء توافد رؤساء الدول والوفود إلى مقر القمة العربية الإسلامية #قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/3cTW0HKHiz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.