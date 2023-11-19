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خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية
المواطن - واس

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وقّعت شركة “الدمام فارما” وشركة “ام اس دي” في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقية تعاون لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في المملكة، الذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من عام 2024، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

أدوية السكري من النوع الثاني

وسيغطي تصنيع أدوية السكري احتياج المملكة بالكامل من هذه الأدوية، ويستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، باعتباره المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا النوع من الأدوية.
وأوضح المدير العام لفرع شركة “ام اس دي” في المملكة عبدالله نبيل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، حيث يشكل حجم السوق الدوائي اليوم ما يقارب 34 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار بحلول 2030، وسيوفر هذا المشروع فرصاً لنقل التقنيات الدوائية عالية التخصص وفتح آفاق جديدة للاستثمار؛ كما ستتيح فرص توظيف جديدة في سوق العمل.
وأكد أن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم تصنيع أدويتنا الخاصة بداء السكري التي تصرف بموجب وصفة طبية في المملكة العربية السعودية؛ معـداً أن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة في مسيرة المملكة في تحقيق الأمن الدوائي، وتسهل وصول المرضى في المملكة إلى أبرز ابتكارات “ام اس دي”.

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توفير علاجات متخصصة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية جيروم كابانيس: “تؤدي هذه الشراكة دوراً حاسماً لسبيماكو الدوائية، وتؤكد من جديد التزام الشركة الثابت بتوفير علاجات متخصصة متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في المملكة، كما يؤكد على مكانة سبيماكو الدوائية كشركة رائدة في تصنيع الأدوية، ودورها في رفع توطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي في المملكة”.
وأضاف أن 17.7% من البالغين يتعايشون مع داء السكري في المملكة، التي تحتل اليوم المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالمياً من حيث انتشار مرض السكري وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، ويشكل التصنيع المحلي لأدوية “ام اس دي” لداء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في المملكة؛ حيث تأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم توطين المنتجات الدوائية وتعزيز الأمن الصحي والدوائي للمملكة.

تحسين حياة المرضى

وتعمل شركة “ام اس دي” منذ أكثر من قرن على ابتكار علاجات لتحسين حياة المرضى، وطرح الأدوية واللقاحات بغية محاربة أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة على مستوى العالم؛ مما جعلها واحدة من شركات الأدوية الرائدة في العالم في مجال الصناعات الدوائية، وسيشكل التصنيع المحلي لأدوية “ام اس دي” لداء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في المملكة.
وتركز “الدمام فارما” المملوكة بنسبة 85% لشركة سبيماكو الدوائية على تصنيع وتسويق المستحضرات الدوائية ذات العلامات التجارية؛ التي تحقق أفضل النتائج السريرية للمرضى وتحسين اقتصاديات الدواء في الوقت نفسه، كما تتعاون الشركة مع أبرز الموردين في مجال توريد المواد الخام والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تعاونها مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمراكز البحثية لضمان تحقيقها للتميز.

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