تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72 تاليسكا يسجل الهاتريك لـ النصر 3 إصابات في حريق منزل بجدة موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث ثنائية تاليسكا تمنح النصر التفوق ضد الدحيل بالشوط الأول 15 عقدًا وظيفيًّا لخدمة مشروع الغرفة الحسية بمطار الملك خالد
أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراة الدحيل القطري متفوقًا بنتيجة 2- 1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتقدم الدحيل بالهدف الأول عبر البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.
ثم سجل البرازيلي تاليسكا هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 27 والـ 37.