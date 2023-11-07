ثنائية تاليسكا تمنح النصر التفوق ضد الدحيل بالشوط الأول

أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراة الدحيل القطري متفوقًا بنتيجة 2- 1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقدم الدحيل بالهدف الأول عبر البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

ثم سجل البرازيلي تاليسكا هدفين لأصفر الرياض في الدقيقتين الـ 27 والـ 37.