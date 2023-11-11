ثنائية تاوامبا تقود الأخدود لفوز صعب على الحزم

حسم فريق الأخدود، مباراة الحزم بالفوز بنتيجة 2-1 وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية مميزة لـ تاوامبا

وسجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لفريق الأخدود بالدقيقة الـ21 من عمر المباراة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم الكاميروني الهدف الثاني للأخدود في الدقيقة الـ93، بينما سجل اللاعب أنطونيو دي كارفايو الهدف الوحيد لنادي الحزم في الدقيقة الـ97.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأخدود 10 نقاط في المركز الـ16 في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

وانتهت مباريات أول أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 بإقامة مباراة الوحدة والنصر بعد قليل.