ثنائية تحسم الفوز لـ القوة الجوية ضد الاتحاد

انتهت مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد، بفوز الفريق العراقي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

القوة الجوية ضد الاتحاد

وسجل اللاعب علي جاسم الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة الـ44.

وقدم نادي الاتحاد أداءً باهتًا في الشوط الأول حيث لم ينجح في خلق أي فرص هجومية على مرمى الفريق العراقي.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب مهند كرار الهدف الثاني لفريق القوة الجوية في الدقيقة الـ52.

الاتحاد يعجز عن التسجيل

وحاول نادي الاتحاد العودة في المباراة وتقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وبعد المباراة، تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد القوة الجوية 7 نقاط في المركز الثاني.

ويواصل نادي الاتحاد نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، حيث خسر في آخر جولة له في دوري روشن ضد نادي الشباب، ثم خسر اليوم أمام فريق القوة الجوية.