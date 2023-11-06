جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة

برعاية رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، تحتفي كلية الإعلام والاتصال بالجامعة في 29 نوفمبر الجاري بمعالي الأستاذ جميل بن إبراهيم الحجيلان، نظير عطاءاته وإنجازاته وخبراته المتراكمة وذلك امتدادًا لنهج الكليّة في الاحتفاء بالرموز الوطنية وإبراز دورها الإعلامي والاتصالي تجاه الوطن إلى جانب تعزيز حضور الجامعة وتأكيد دورها الريادي في تكريم القيادات الوطنية في مجال الإعلام والاتصال.

الاحتفاء بمسيرة الحجيلان

وأوضح صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود عميد كلية الإعلام والاتصال أنّ الكلية تشرف بالاحتفاء بمسيرة معالي الأستاذ جميل الحجيلان، تتويجًا لعطاءاته المتعددة لسنواتٍ ممتدة من الإنجازات والخبرات المتراكمة ما بين الإدارة، والإعلام، والسياسة، حيث تقلد معاليه عددًا من المناصب؛ من بينها منصب أول وزيرٍ للإعلام في تاريخ المملكة العربية السعودية، كذلك توسعت في عهده شبكة الإذاعة والتلفزيون، وصدر نظام المؤسسات الصحفية، ودُشّنت إذاعة الرياض.

وأضاف: أنّ مثل هذه الفعاليّات تسهم في ربط الأجيال الجديدة بالخبرات السابقة، كما تشكل تحفيزًا لديها نحو الاقتداء بسير الناجحين؛ ممن خدموا الوطن في مجال الإعلام والاتصال، فضلًا عن تعزيز ثقافة الوفاء.

مبادرات كلية الإعلام

وأشار إلى أن التكريم لمعالي الأستاذ جميل الحجيلان يعد تتويجًا للمبادرات التي تقدمها الكلية وتستهدف إحداث الأثر، وتحقيق الثراء، وتخليد الإرث، عبر ندوات التكريم في الأعوام الماضية لكل من الراحلين أمثال: الأستاذ تركي السديري، وغيره، فضلًا عن تظاهرة مؤتمر الإعلام الوطني التي لاقت نجاحًا كبيرًا ومشرفًا، إلى جانب اللقاءات العلمية الدورية المستمرة داخل الكلية للمتخصصين والباحثين والمهتمين.