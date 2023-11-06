Icon

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام Icon معلومات عن عبدالله السالم بعد مطالبة جماهير الاتحاد برحيله Icon وظائف شاغرة في فروع قطار سار Icon الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية Icon جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توسعت في عهده شبكة الإذاعة والتلفزيون

جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

برعاية رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، تحتفي كلية الإعلام والاتصال بالجامعة في 29 نوفمبر الجاري بمعالي الأستاذ جميل بن إبراهيم الحجيلان، نظير عطاءاته وإنجازاته وخبراته المتراكمة وذلك امتدادًا لنهج الكليّة في الاحتفاء بالرموز الوطنية وإبراز دورها الإعلامي والاتصالي تجاه الوطن إلى جانب تعزيز حضور الجامعة وتأكيد دورها الريادي في تكريم القيادات الوطنية في مجال الإعلام والاتصال.

الاحتفاء بمسيرة الحجيلان

وأوضح صاحب السمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود عميد كلية الإعلام والاتصال أنّ الكلية تشرف بالاحتفاء بمسيرة معالي الأستاذ جميل الحجيلان، تتويجًا لعطاءاته المتعددة لسنواتٍ ممتدة من الإنجازات والخبرات المتراكمة ما بين الإدارة، والإعلام، والسياسة، حيث تقلد معاليه عددًا من المناصب؛ من بينها منصب أول وزيرٍ للإعلام في تاريخ المملكة العربية السعودية، كذلك توسعت في عهده شبكة الإذاعة والتلفزيون، وصدر نظام المؤسسات الصحفية، ودُشّنت إذاعة الرياض.
وأضاف: أنّ مثل هذه الفعاليّات تسهم في ربط الأجيال الجديدة بالخبرات السابقة، كما تشكل تحفيزًا لديها نحو الاقتداء بسير الناجحين؛ ممن خدموا الوطن في مجال الإعلام والاتصال، فضلًا عن تعزيز ثقافة الوفاء.

قد يهمّك أيضاً
ركلات الترجيح تصعد بـ الخليج لربع نهائي كأس الملك

ركلات الترجيح تصعد بـ الخليج لربع نهائي كأس الملك

الأهلي والرياض في مباراة تصحيح المسار

الأهلي والرياض في مباراة تصحيح المسار

مبادرات كلية الإعلام

وأشار إلى أن التكريم لمعالي الأستاذ جميل الحجيلان يعد تتويجًا للمبادرات التي تقدمها الكلية وتستهدف إحداث الأثر، وتحقيق الثراء، وتخليد الإرث، عبر ندوات التكريم في الأعوام الماضية لكل من الراحلين أمثال: الأستاذ تركي السديري، وغيره، فضلًا عن تظاهرة مؤتمر الإعلام الوطني التي لاقت نجاحًا كبيرًا ومشرفًا، إلى جانب اللقاءات العلمية الدورية المستمرة داخل الكلية للمتخصصين والباحثين والمهتمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر
أخبار رئيسية

تقديم موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر

أخبار رئيسية
لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ
السعودية اليوم

لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع...

السعودية اليوم
حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر
الرياضة

حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد...

الرياضة
موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ
الرياضة

موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

الرياضة
الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي
الرياضة

الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي

الرياضة
3 إنذارات حمراء من الأرصاد
السعودية اليوم

3 إنذارات حمراء من الأرصاد

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

السعودية اليوم