جداول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل

نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل والذي يبدأ يوم غد الأحد وفق التقويم الدراسي.

بداية الفصل الدراسي الثاني

ويستعد الطلاب للعودة للمدارس بالتزامن مع بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم غد الأحد 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م.

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

ويمكن الاطلاع على جداول الحصص للأسبوع الأول عبر الرابط.