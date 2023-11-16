جدة رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زهراء بنت عامر مفرح الشهري، جدة رئيس تحرير صحيفة “المواطن” الزميل محمد الشهري، في مركز ثلوث المنظر بتهامة بني شهر بمنطقة عسير .
أسرة تحرير “المواطن” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة والزميل الشهري، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.