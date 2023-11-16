جدة رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، زهراء بنت عامر مفرح الشهري، جدة رئيس تحرير صحيفة “المواطن” الزميل محمد الشهري، في مركز ثلوث المنظر بتهامة بني شهر بمنطقة عسير .

أسرة تحرير “المواطن” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة والزميل الشهري، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.