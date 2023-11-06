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يحتاج لفترة علاج طبيعي بعد العملية

جراحة دقيقة بمستشفى الملك فهد تعيد بطل رفع أثقال لحياته الرياضية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
جراحة دقيقة بمستشفى الملك فهد تعيد بطل رفع أثقال لحياته الرياضية
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي في جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بجدة من إجراء عملية لمريض في الأربعين من عمره، وإعادة وتره المقطوع، نتيجة لتعرضه قبل شهر لقطع في العضلة التي تسمى البايسيبس.

عملية جراحية ناجحة

وتمكن الفريق من إعادة وتثبيت الوتر المقطوع لمكانه بقيادة الدكتور شهاب بوسطجي استشاري الزمالة الألمانية في جراحة العظام وإصابة الملاعب بمستشفى الملك فهد بجدة.

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وأوضح الدكتور بوسطجي رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية أنه قد تم إجراء الفحوصات اللازمة للمريض قبل العملية من أشعة رنين مغناطيسي، مضيفاً إلى أن هذا النوع من العمليات يُعد نادراً ومن العمليات الدقيقة جداً التي تحتاج وقتاً للعودة لوضعها الطبيعي.

العلاج الطبيعي

وخرج المريض ولله الحمد بعد العملية سليماً معافًى وقد يستمر لفترة قصيرة من عمل العلاج الطبيعي بعد العملية الجراحية للعودة بإذن الله للحالة الصحية الطبيعية المثلى وممارسة رياضة حمل الأثقال مرة أخرى.

يذكر أن مستشفى الملك فهد العام أجرى ١٦٥٠ عملية جراحية لقسم العظام منذ بداية شهر يناير ٢٠٢٣م وحتى نهاية شهر سبتمبر.

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