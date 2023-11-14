جماهير النصر ترفض تأجيل الديربي ضد الهلال

رفضت جماهير نادي النصر، التقارير التي تحدثت عن إمكانية تأجيل ديربي الرياض ضد الهلال لمدة 24 ساعة ليقام يوم 2 ديسمبر بدلًا من 1 ديسمبر المقبل.

وسيواجه الهلال، جاره أصفر الرياض يوم الجمعة 1 ديسمبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراتا الهلال قبل الديربي

ولكن قبل مواجهة النصر، سيواجه الهلال خارج أرضه فريق الحزم في الجولة الـ14 من دوري روشن يوم 25 نوفمبر ثم يواجه فريق نافباخور الأوزبكي في أوزبكستان خارج أرضه في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم 28 نوفمبر.

وطالب البعض من جماهير الهلال، تأجيل الديربي مع انتشار تقارير تُفيد بوجود نية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتأجيل الديربي لمدة 24 ساعة، وهو ما أغضب جماهير النصر التي طالبت بأن يُقام الديربي في موعده يوم 1 ديسمبر دون أي تغيير.

مباراتا النصر

وعلق الإعلامي عبدالعزيز المريسل المعروف بانتمائه للنصر على أنباء تأجيل الديربي قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” الديربي سيقام في 1 ديسمبر في ملعب الهلال بالرياض وقبلها يلعب الهلال مع الحزم في الرس، ثم يطير لأوزبكستان ويلعب مع نافباخور، بينما يلعب النصر مع الأخدود في الرياض يوم 24 نوفمبر ومع بيرسبوليس الإيراني يوم 27 نوفمبر في الرياض، الديربي لن يؤجل وسيقام في وقته”.