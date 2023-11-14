جماهير النصر ترفض تأجيل الديربي ضد الهلال سالم الدوسري يغيب عن مباراتي باكستان والأردن نيابة المخدرات: سجن مواطن ووافدين 55 عامًا وتغريمهم 300 ألف ريال السعودية نورا هادي ضمن أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات خبير أرصاد ينصح أصحاب العمار في القصيم والغربية معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف منصة آمر التابعة لأرامكو تحظى بإشادة عالمية واسعة وجوائز دولية
رفضت جماهير نادي النصر، التقارير التي تحدثت عن إمكانية تأجيل ديربي الرياض ضد الهلال لمدة 24 ساعة ليقام يوم 2 ديسمبر بدلًا من 1 ديسمبر المقبل.
وسيواجه الهلال، جاره أصفر الرياض يوم الجمعة 1 ديسمبر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولكن قبل مواجهة النصر، سيواجه الهلال خارج أرضه فريق الحزم في الجولة الـ14 من دوري روشن يوم 25 نوفمبر ثم يواجه فريق نافباخور الأوزبكي في أوزبكستان خارج أرضه في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم 28 نوفمبر.
وطالب البعض من جماهير الهلال، تأجيل الديربي مع انتشار تقارير تُفيد بوجود نية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتأجيل الديربي لمدة 24 ساعة، وهو ما أغضب جماهير النصر التي طالبت بأن يُقام الديربي في موعده يوم 1 ديسمبر دون أي تغيير.
وعلق الإعلامي عبدالعزيز المريسل المعروف بانتمائه للنصر على أنباء تأجيل الديربي قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” الديربي سيقام في 1 ديسمبر في ملعب الهلال بالرياض وقبلها يلعب الهلال مع الحزم في الرس، ثم يطير لأوزبكستان ويلعب مع نافباخور، بينما يلعب النصر مع الأخدود في الرياض يوم 24 نوفمبر ومع بيرسبوليس الإيراني يوم 27 نوفمبر في الرياض، الديربي لن يؤجل وسيقام في وقته”.
رسمياً
مباراة #النصر و #الهلال التي ستقام في 1 ديسمبر في ملعب الهلال بالرياض
واللي قبلها الهلال يلعب مع الحزم في الرس 25/11 و 28/11 يطير لطاشقند
و اللي النصر قبلها يلعب مع الاخدود في الرياض 24/11 و مع بيرسبوليس في 27/11 برضو في الرياض
لن تؤجل و ستقام في وقتها
غير هالحكي ما فيه https://t.co/NbnHQalr2k
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 14, 2023