حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة

توقع محلل الطقس، عقيل العقيل، أن تشهد المملكة حالة جوية ممطرة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتمتد حتى يوم الجمعة.

توقعات الحالة المطرية

وأشار العقيل إلى أن المملكة تشهد اليوم وغدًا تراجعًا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي القصيم وحائل.

ولفت إلى أن الحالة المطرية تشمل هطول أمطار غزيرة خاصة يوم الجمعة.

وأشار إلى أن بعض المناطق شهدت تكون الضباب في الساعات الصباحية فيما تميل أجواء الرياض نحو البرودة في الساعات المقبلة.

أدنى درجة حرارة

من جهة أخرى سجّلت مدينة تبوك صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 9 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.