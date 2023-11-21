Icon

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ Icon حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة Icon نجم : الاعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام Icon برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل Icon بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين Icon توقع استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم Icon تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس Icon التأمينات : تأكدوا من تسجيل سبب الاستبعاد الصحيح حال إنهاء العقد Icon صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية Icon الصلع الوراثي يأتي من الأخوال أكثر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تراجع درجات الحرارة اليوم

حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع محلل الطقس، عقيل العقيل، أن تشهد المملكة حالة جوية ممطرة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتمتد حتى يوم الجمعة.

توقعات الحالة المطرية

وأشار العقيل إلى أن المملكة تشهد اليوم وغدًا تراجعًا في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي القصيم وحائل.

قد يهمّك أيضاً
نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري

نتائج الأخضر بالتصفيات في غياب سالم الدوسري

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد الرئيسي حذف التابع

حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد الرئيسي حذف التابع

ولفت إلى أن الحالة المطرية تشمل هطول أمطار غزيرة خاصة يوم الجمعة.

وأشار إلى أن بعض المناطق شهدت تكون الضباب في الساعات الصباحية فيما تميل أجواء الرياض نحو البرودة في الساعات المقبلة.

أدنى درجة حرارة

من جهة أخرى سجّلت مدينة تبوك صباح اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 9 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة ويجتمع مع مسؤولين محليين
السعودية اليوم

وفد من تحالف دعم الشرعية يزور حجة...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب
الرياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب

الرياضة
الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن
آخر الاخبار

الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن

آخر الاخبار
كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم
السعودية اليوم

جامعة أم القرى: تأجيل الاختبارات اليوم

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وسيول على نجران
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول على نجران

السعودية اليوم
أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ...

الرياضة
نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو
آخر الاخبار

نتائج النصر في غياب كريستيانو رونالدو

آخر الاخبار