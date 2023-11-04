حساب المواطن : راجعوا الحاسبة التقديرية لمعرفة الدعم

حث حساب المواطن المستفيدين الراغبين في معرقة مبلغ الدعم بمراجعة الحاسبة التقديرية على البوابة الإلكترونية.

يأتي هذا قبل أيام من إعلان نتائج الأهلية للدفعة 72 استحقاق نوفمبر الجاري والتي ستكون الدفعة الثانية التي يتم فيها تطبيق محددات البرنامج الجديدة.

اختلاف الحد المانع

وأكد البرنامج ممثلًا في حساب خدمة المستفيدين على تويتر أن الحد المانع من الحصول على الدعم يختلف ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال للأسرة.

نتائج الأهلية

ويترقب المستفيدون صدور نتائج الأهلية لدورة نوفمبر للمسجلين القدامى وكذلك لمن سبق لهم التسجيل قبل العاشر من أكتوبر الماضي أما في حال تمت إضافة تابع والتسجيل بعد تاريخ “10 أكتوبر” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ رب الأسرة باستيفاء التابع لشروط الأهلية من خلال حسابه ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر “.

موعد حساب المواطن

ومن المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم الخميس التاسع من نوفمبر الجاري نظرًا لأن يوم 10 نوفمبر يتصادف مع يوم الجمعة.