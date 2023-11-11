حسن خليفة منقذ الاتحاد في دوري المحترفين

نجح المدرب المؤقت حسن خليفة، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، بعد تعثره في 5 مباريات متتالية.

فوز الاتحاد ضد أبها

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه في أول مباراة بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو، وفاز على أبها بالأمس بنتيجة 4\2 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حسن خليفة المنقذ

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها حسن خليفة مهمة إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مؤقت، حيث سبق ودرب العميد مرتين، الأولى في بداية عام 2010، والثانية في أغسطس 2021.

وقاد حسن خليفة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز على الوحدة بنتيجة 3\1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2009\ 2010، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون.

وقررت إدارة الاتحاد، إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، وأسندت المهمة بشكل مؤقت لخليفة، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم للفوز على الفيصلي بنتيجة 2\1، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021\ 2022.