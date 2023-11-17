حكم نهائي لصالح أمانة جدة ضد شركة طالبتها بتعويض 75 مليون ريال

أكدت أمانة محافظة جدة، حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفق الأنظمة وبما يحقق مصلحة الجميع، وإيمانها بأن حق التقاضي مكفول للجميع، مبينة أنها قامت بمتابعة قضية رُفعت ضدها من إحدى الشركات والتزمت بعدم النشر الإعلامي خلال فترة النظر في القضية حسب النظام.

حكم نهائي

وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، “حكمًا نهائيًا”، برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد أمانة محافظة جدة، والتي طالبت فيها بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية، والتي ادعت الشركة سدادها مقابل مواقع لم تتسلمها منها الأمانة.

سلامة إجراءات الأمانة

وجاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية، بإلغاء حكم ابتدائي صدر من الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بمحافظة جدة، وذلك لتأكيد سلامة إجراءات الأمانة، والتزامها ببنود العقد، فيما أكدت أمانة محافظة جدة على التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، والمحافظة على المال العام.