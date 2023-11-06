خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك

في خطوة نحو جعل استكشاف الفضاء في متناول الجميع، أعلنت وكالة ناسا خدمة بث جديدة تسمى NASA Plus، من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، وبلا أي متطلبات اشتراك، ودون الاضطرار لمشاهدة الإعلانات.

وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يعد بوضع الكون في متناول اليد.

تفاصيل الخدمة

كما تحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في سبتمبر، حسب ما قالت الوكالة في إعلانها الخدمة الجديدة.

كذلك روّج المقطع الدعائي الجديد للعروض الوثائقية والعروض الخاصة بأصول علوم الفضاء القادمة بصفتها مناسبة للعائلة.

ووفقًا لبيان صادر عن ناسا، فإن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما يستطيع المستخدمون الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث، مثل Roku وApple TV وFire TV، وعبر متصفحات الويب لأجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة.

كذلك يدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة سابقًا مثل مركزها باللغة الإسبانية NASA en Español، ومحتوى الأطفال كسلسلة الرسوم المتحركة التي تدور حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، التي تستكشف كويكبات طروادة عبر كوكب المشتري.

سرد القصص بشكل أفضل

وتعد خدمة البث بمنزلة المكان الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء مثل The Color of Space الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا، والذي عُرِض للمرة الأولى عام 2022، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

في السياق قال المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، مارك إيتكيند، في يوليو الماضي، عندما ذُكرت خدمة NASA Plus للمرة الأولى: “نحن نضع الفضاء في متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا”.

وأضاف إيتكيند: “يساعد حضورنا الرقمي في سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف الوكالة للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية”.