Icon

خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو Icon يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا Icon تعليق الدراسة الحضورية في المهد اليوم الاثنين Icon القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها Icon من هاجمت جماهير الاتحاد بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله ؟ Icon تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة Icon قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد فتوح للبيع Icon كيف تؤثر مكالمات Zoom على الدماغ؟ Icon لحظة إطلاق روسيا صاروخ باليستي عابر للقارات بولافا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
خدمة بث جديدة تسمى NASA Plus

خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في خطوة نحو جعل استكشاف الفضاء في متناول الجميع، أعلنت وكالة ناسا خدمة بث جديدة تسمى NASA Plus، من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، وبلا أي متطلبات اشتراك، ودون الاضطرار لمشاهدة الإعلانات.

وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يعد بوضع الكون في متناول اليد.

قد يهمّك أيضاً
قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب

قدور الضغط قنابل موقوتة الحذر منها واجب

موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية

موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية

تفاصيل الخدمة

كما تحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في سبتمبر، حسب ما قالت الوكالة في إعلانها الخدمة الجديدة.

كذلك روّج المقطع الدعائي الجديد للعروض الوثائقية والعروض الخاصة بأصول علوم الفضاء القادمة بصفتها مناسبة للعائلة.

ووفقًا لبيان صادر عن ناسا، فإن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

كما يستطيع المستخدمون الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث، مثل Roku وApple TV وFire TV، وعبر متصفحات الويب لأجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة.

كذلك يدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة سابقًا مثل مركزها باللغة الإسبانية NASA en Español، ومحتوى الأطفال كسلسلة الرسوم المتحركة التي تدور حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، التي تستكشف كويكبات طروادة عبر كوكب المشتري.

سرد القصص بشكل أفضل

وتعد خدمة البث بمنزلة المكان الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء مثل The Color of Space الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا، والذي عُرِض للمرة الأولى عام 2022، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

في السياق قال المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، مارك إيتكيند، في يوليو الماضي، عندما ذُكرت خدمة NASA Plus للمرة الأولى: “نحن نضع الفضاء في متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا”.

وأضاف إيتكيند: “يساعد حضورنا الرقمي في سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف الوكالة للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط
آخر الاخبار

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

آخر الاخبار
مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس
آخر الاخبار

مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

آخر الاخبار
بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم
السوق

بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية...

السوق
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
تكنولوجيا

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية...

تكنولوجيا
“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني
السعودية اليوم

“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس...

السعودية اليوم
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
السعودية اليوم

موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم