خطأ منع ساديو ماني من الانضمام لـ الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني مفاجأة مدوية بشأن الخطأ الذي تسبب في عدم انتقال السنغالي ساديو ماني للنادي الأهلي خلال صيف العام الحالي.

وكان ماني رحل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023 لينضم لنادي النصر بعد فشل مفاوضاته مع الأهلي.

سبب فشل الصفقة مع الأهلي

وقال القحطاني عبر حسابه في منصة “إكس”: “معلومة لم تُنشر من قبل: “مفاوض الأهلي أثناء المفاوضات مع ماني كان يُفاوض وكيل غير وكيل اللاعب السنغالي”.

ساديو ماني

وفي الأول من أغسطس الماضي، كان النصر أعلن عن ضم ماني حتى عام 2027.

ووقع ماني عقد الانضمام إلى النصر حتى عام 2027 بحضور أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي.