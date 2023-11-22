خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ بشركة المياه

أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ الخاصة بأعمال الشركة أو منسوبيها.

وقالت المياه ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: نأمل اتباع الخطوات التالية:

1. بعد تسجيل دخولك في الفرع الالكتروني هنا

2. من خلال الصفحة الرئيسية تقديم شكوى.

3. اختيار ملاحظة على جودة التنفيذ.

استقبال الاقتراحات والاستفسارات

وتابعت الشركة، أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.