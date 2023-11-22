قبل عام .. المنتخب السعودي يحقق المعجزة ويهزم الأرجنتين بطلة العالم السديس: جرائم الصهاينة لا يقبلها عرف ولا دين خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ بشركة المياه التشكيل المتوقع لـ مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن مداهمة مباغتة للشرطة توقع مروج شبو في المدينة المنورة الحياة الفطرية تتابع ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون قرار حاسم من مانشيني قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023 إطلاق أول أكاديمية لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في قطاع البيع بالتجزئة تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان
أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات رفع ملاحظة على جودة التنفيذ الخاصة بأعمال الشركة أو منسوبيها.
وقالت المياه ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: نأمل اتباع الخطوات التالية:
1. بعد تسجيل دخولك في الفرع الالكتروني هنا
2. من خلال الصفحة الرئيسية تقديم شكوى.
3. اختيار ملاحظة على جودة التنفيذ.
وتابعت الشركة، أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.