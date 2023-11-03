خطيب المسجد الحرام: احذروا المواقع وشبكات التواصل المشبوهة

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد من المواقع وشبكات التواصل المشبوهة مشيرًا إلى أن خلفها أشخاص مزيفون هدفهم التضليل مؤكدًا أن شبكات التواصل هي الميدان الأكبر لإثارة الشبهات وبثها ونشرها والخوض فيها.

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ودعا فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، الشباب إلى التمييز بين الثمين النافع والغث الذي لا نفع فيه، محذرًا من بناء الأحكام على ما يثار في تلك الشبكات من معلومات مضللة.

فيديو | إمام وخطيب المسجد الحرام صالح بن حميد في خطبة الجمعة: شبكات التواصل هي الميدان الأكبر لإثارة الشبهات فميزوا بين السميع النافع والغث الذي لا نفع فيه #الإخبارية pic.twitter.com/kwRRJm7j36 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2023

أولويات سياسة المملكة

وأضاف الشيخ صالح بن حميد بالقول إنه من أولويات سياسة المملكة الوقوف مع الأشقاء ومن هنا تأتي دعوة القيادة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة ورفع المعاناة عنهم.

وقال الشيخ صالح بن حميد إن بعض الأبواب لن تفتح لكم، لأنها ليست لكم وما قسم لكم فهو خير لكم وإن كان مؤلمًا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: كونوا ممن يتغاضى ويتراضى ولا تكونوا ممن يحقق ويدقق فالدنيا دار ممر لا مقر وخيركم من يرجى خيره وأطعم الطعام ورد السلام فخير الناس أنفعهم للناس.