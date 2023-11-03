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أكد أن أولويات سياسة المملكة الوقوف مع الأشقاء

خطيب المسجد الحرام: احذروا المواقع وشبكات التواصل المشبوهة

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
خطيب المسجد الحرام: احذروا المواقع وشبكات التواصل المشبوهة
المواطن - فريق التحرير

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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد من المواقع وشبكات التواصل المشبوهة مشيرًا إلى أن خلفها أشخاص مزيفون هدفهم التضليل مؤكدًا أن شبكات التواصل هي الميدان الأكبر لإثارة الشبهات وبثها ونشرها والخوض فيها.

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ودعا فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، الشباب إلى التمييز بين الثمين النافع والغث الذي لا نفع فيه، محذرًا من بناء الأحكام على ما يثار في تلك الشبكات من معلومات مضللة.

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أولويات سياسة المملكة

وأضاف الشيخ صالح بن حميد بالقول إنه من أولويات سياسة المملكة الوقوف مع الأشقاء ومن هنا تأتي دعوة القيادة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة ورفع المعاناة عنهم.

وقال الشيخ صالح بن حميد إن بعض الأبواب لن تفتح لكم، لأنها ليست لكم وما قسم لكم فهو خير لكم وإن كان مؤلمًا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا.

وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام: كونوا ممن يتغاضى ويتراضى ولا تكونوا ممن يحقق ويدقق فالدنيا دار ممر لا مقر وخيركم من يرجى خيره وأطعم الطعام ورد السلام فخير الناس أنفعهم للناس.

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