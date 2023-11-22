حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن تأجيل اجتماع أوبك+ وسط توقعات بتمديد الخفض الطوعي للنفط لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة 4 نصائح لسهولة تشغيل محرك السيارة في الشتاء لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف
كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي للمكسرات على خصوبة الرجل وصحته الجنسية.
وأوضحت مراجعة بحثية جديدة أن تناول 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا يحسّن من جودة الحيوانات المنوية، ويعزّز خصوبة الرجل.
ووفقًا للدراسة، فإن التركيز العالي في المكسرات لدهون أوميجا 3 والألياف والفيتامينات والمعادن يحسن الصحة الإنجابية.
واشتملت المراجعة على تجربتين، الأولى بمشاركة 223 رجلًا، أعمارهم بين 18 و35 عامًا، ويتبعون نظامًا غذائيًّا غربيًا، طُلب من مجموعة منهم تناول ما لا يقل عن 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا.
وبحسب “مديكال إكسبريس”، أظهرت التجربة الأولى تحسن جودة الحيوانات المنوية، ودون تحسن في تركيزها.
وفي التجربة الثانية، طُلب من مجموعة من المشاركين تناول 75 جم من الجوز المقشر بالكامل يوميًّا لمدة 12 أسبوعًا، وتناولت المجموعة الأخرى 30 جم من الجوز و15 جم من اللوز و15 جم من البندق يوميًّا لمدة 14 أسبوعًا. وتناولت المجموعة الضابطة نظامًا غذائيًّا مماثلًا بدون المكسرات.
وبينت الفحوصات أن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي المعتاد كان له تأثير إيجابي على خصوبة الرجل دون الحاجة إلى مزيد من التغييرات الغذائية.
وقالت النتائج: “إن التركيز العالي من دهون أوميجا 3 المتعددة غير المشبعة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والبوليفينول الموجودة في المكسرات يحسن الصحة الإنجابية”.
ويتم تعريف مشاكل الخصوبة على أنها عدم الحمل بعد 12 شهرًا من المحاولة. وعالميًّا، يتأثر بها ما بين 8% و12% من الأزواج في سن الإنجاب.