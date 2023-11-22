دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل

كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي للمكسرات على خصوبة الرجل وصحته الجنسية.

تأثير المكسرات

وأوضحت مراجعة بحثية جديدة أن تناول 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا يحسّن من جودة الحيوانات المنوية، ويعزّز خصوبة الرجل.

ووفقًا للدراسة، فإن التركيز العالي في المكسرات لدهون أوميجا 3 والألياف والفيتامينات والمعادن يحسن الصحة الإنجابية.

واشتملت المراجعة على تجربتين، الأولى بمشاركة 223 رجلًا، أعمارهم بين 18 و35 عامًا، ويتبعون نظامًا غذائيًّا غربيًا، طُلب من مجموعة منهم تناول ما لا يقل عن 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا.

أهم نتائج الدراسة

وبحسب “مديكال إكسبريس”، أظهرت التجربة الأولى تحسن جودة الحيوانات المنوية، ودون تحسن في تركيزها.

وفي التجربة الثانية، طُلب من مجموعة من المشاركين تناول 75 جم من الجوز المقشر بالكامل يوميًّا لمدة 12 أسبوعًا، وتناولت المجموعة الأخرى 30 جم من الجوز و15 جم من اللوز و15 جم من البندق يوميًّا لمدة 14 أسبوعًا. وتناولت المجموعة الضابطة نظامًا غذائيًّا مماثلًا بدون المكسرات.

وبينت الفحوصات أن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي المعتاد كان له تأثير إيجابي على خصوبة الرجل دون الحاجة إلى مزيد من التغييرات الغذائية.

وقالت النتائج: “إن التركيز العالي من دهون أوميجا 3 المتعددة غير المشبعة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والبوليفينول الموجودة في المكسرات يحسن الصحة الإنجابية”.

ويتم تعريف مشاكل الخصوبة على أنها عدم الحمل بعد 12 شهرًا من المحاولة. وعالميًّا، يتأثر بها ما بين 8% و12% من الأزواج في سن الإنجاب.