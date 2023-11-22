Icon

حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية Icon دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري Icon وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن Icon تأجيل اجتماع أوبك+ وسط توقعات بتمديد الخفض الطوعي للنفط Icon لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال Icon ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة Icon 4 نصائح لسهولة تشغيل محرك السيارة في الشتاء Icon لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف Icon سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
تعزز الصحة العامة والإنجابية بصفة خاصة

دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة عن التأثير الإيجابي للمكسرات على خصوبة الرجل وصحته الجنسية.

تأثير المكسرات

وأوضحت مراجعة بحثية جديدة أن تناول 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا يحسّن من جودة الحيوانات المنوية، ويعزّز خصوبة الرجل.

قد يهمّك أيضاً
الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب

الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم

ووفقًا للدراسة، فإن التركيز العالي في المكسرات لدهون أوميجا 3 والألياف والفيتامينات والمعادن يحسن الصحة الإنجابية.

واشتملت المراجعة على تجربتين، الأولى بمشاركة 223 رجلًا، أعمارهم بين 18 و35 عامًا، ويتبعون نظامًا غذائيًّا غربيًا، طُلب من مجموعة منهم تناول ما لا يقل عن 60 جرامًا من المكسرات يوميًّا.

أهم نتائج الدراسة

وبحسب “مديكال إكسبريس”، أظهرت التجربة الأولى تحسن جودة الحيوانات المنوية، ودون تحسن في تركيزها.

وفي التجربة الثانية، طُلب من مجموعة من المشاركين تناول 75 جم من الجوز المقشر بالكامل يوميًّا لمدة 12 أسبوعًا، وتناولت المجموعة الأخرى 30 جم من الجوز و15 جم من اللوز و15 جم من البندق يوميًّا لمدة 14 أسبوعًا. وتناولت المجموعة الضابطة نظامًا غذائيًّا مماثلًا بدون المكسرات.

وبينت الفحوصات أن إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي المعتاد كان له تأثير إيجابي على خصوبة الرجل دون الحاجة إلى مزيد من التغييرات الغذائية.

وقالت النتائج: “إن التركيز العالي من دهون أوميجا 3 المتعددة غير المشبعة والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والبوليفينول الموجودة في المكسرات يحسن الصحة الإنجابية”.

ويتم تعريف مشاكل الخصوبة على أنها عدم الحمل بعد 12 شهرًا من المحاولة. وعالميًّا، يتأثر بها ما بين 8% و12% من الأزواج في سن الإنجاب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار