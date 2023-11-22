Icon

دكاكين جدة القديمة وأسواقها الشعبية وجهة الزوار Icon ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى Icon تحديد سعر الطرح لأسهم شركة أرماح الرياضية Icon قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب Icon بقايا القهوة يمكنها علاج آلزهايمر ومرض باركنسون Icon تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة Icon رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك Icon حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي Icon سعد الناصر السديري في ذمة الله Icon الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال فترة إجازة العام الدراسي

دكاكين جدة القديمة وأسواقها الشعبية وجهة الزوار

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
دكاكين جدة القديمة وأسواقها الشعبية وجهة الزوار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشكل ميادين وأزقة شوارع جدة التاريخية، بأسواقها الشعبية ودكاكينها القديمة، مقصدًا للعديد من زوار محافظة جدة، الذين توافدوا للمحافظة خلال فترة إجازة العام الدراسي، خاصة من هواة المقتنيات الأثرية والتقليدية.

الطابع التقليدي

وحظيت الأسواق الشعبية التي ما زالت تحتفظ بالطابع التقليدي القديم في ديكوراتها، باهتمام الزوار للوقوف على المقتنيات الأثرية لأغلب الأسواق، خاصة الأثاث المنزلي الذي كان يتميز بها البيت الحجازي من مساند ومفارش وأدوات التقديم عند استقبال الضيوف، وبعض أنواع الإنارة والفوانيس التي كانت تضيء المنازل والشوارع، بالإضافة إلى قطع أثرية مثل صندوق السيسم الذي يتكون من عدة أدراج من الداخل على شكل رفوف داخلية، كان يستخدم لحفظ الأمتعة والأغراض الخاصة وحفظ الملابس وأدوات الزينة والمجوهرات، إلى جانب العديد من المنتجات التراثية الأخرى.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم

ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

منتجات جدة التاريخية

وتقصد معظم العائلات من زوار محافظة جدة ، محال الإكسسوارات والفضيات القديمة، التي يغلب على منتجاتها طابع النحت اليدوي الجميل، ومنها القلائد المتنوعة بأشكالها ومنحوتاتها ونقوشاتها الجميلة ، والسبح ، إلى جانب الأدوات المنزلية القديمة، مثل إبريق الشاي ودلال القهوة والمباخر، كما يميل البعض إلى أسواق البراويز والديكورات والسيوف والخناجر القديمة ، ذات التصاميم التقليدية الجميلة ، فيما تمثل بعض المنتجات الفضية والنحاسية المعروضة والخواتم والعقود والميداليات نقطة جذب للعديد من الزوار، لتميزها بنقوش دقيقة ورائعة جعلت منها تحف فنية تشد انتباه الزوار.

جدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطة لإنتاج الأكسجين في المريخ
غرائب

خطة لإنتاج الأكسجين في المريخ

غرائب
فيلم حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
السعودية اليوم

فيلم حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر...

السعودية اليوم
موعد مباريات اليوم الاثنين
الرياضة

موعد مباريات اليوم الاثنين

الرياضة
مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس
العالم

مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال...

العالم
20 وظيفة نسائية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا
وظائف

20 وظيفة نسائية شاغرة بشركة الحاج حسين...

وظائف
لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة
أخبار رئيسية

لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ...

أخبار رئيسية
تعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة وتهامة والنماص
السعودية اليوم

تعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة...

السعودية اليوم
قصة صعود بائع فطائر قد يصبح رئيس إندونيسيا القادم
العالم

قصة صعود بائع فطائر قد يصبح رئيس...

العالم