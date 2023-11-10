رؤساء الدول الإفريقية يتوافدون على الرياض

تشهد الرياض حركة حثيثة ترقبًا لانعقاد القمة السعودية الإفريقية اليوم حيث بدأ زعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة في التوافد على الرياض منذ الأمس وحتى صباح اليوم.

فقد وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة العقيد مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا والوفد المرافق له للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

وصول رئيس وزراء إثيوبيا

كما وصل إلى الرياض اليوم، دولة السيد أبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

مشاركة البرهان

ووصل إلى الرياض اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

كما وصل إلى الرياض اليوم، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية.

مشاركة واسعة

وكان يوم أمس شهد وصول كل من ممثل فخامة رئيس جمهورية الكونغو، وزير الخارجية جون كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، وفخامة الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية، كذلك وصل دولة عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية والوفد المرافق له، وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية راوندا والوفد المرافق له وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد فيتال كاميروي لوا كانيجيني كينجي، والوفد المرافق له.

كما وصل كل من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا فوستين أرتشانج وفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، الرئيس ويفيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، والدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس تيودورو أوبيانغ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفود المرافقة لهم.