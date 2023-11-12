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بعد خسارة الفريق ضد الخليج

رئيس الطائي للجماهير: سنتجاوز العقبات

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
رئيس الطائي للجماهير: سنتجاوز العقبات
المواطن - فريق التحرير

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وجه رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، رسالة إلى الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

رسالة الضبعان للجماهير

وكتب رئيس نادي الطائي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “نخوض منافسة شرسة في أقوى دوري عربي وآسيوي وحدثت تعثرات وستحدث تقلبات”.

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وتابع: “لكن الشيء الذي متأكدون منه أننا سنتجاوز هذه العقبات بحول الله وقوته وأذكركم بأننا سنخدم أنفسنا ونأكل بأيدينا ولا ننتظر نتائج الفرق لتخدمنا بمشيئة الله ولا أشك في ذلك أبدًا.. (وإن غدًا لناظره قريب).. دمتم بخير”.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

الطائي في دوري روشن السعودي

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تراجع النتائج، حيث خسر بالأمس ضد نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الخليج ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر @tai1381

وتراجع فارس الشمال إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة 8 مرات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

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