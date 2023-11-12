رئيس الطائي للجماهير: سنتجاوز العقبات

وجه رئيس نادي الطائي، تركي الضبعان، رسالة إلى الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

رسالة الضبعان للجماهير

وكتب رئيس نادي الطائي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “نخوض منافسة شرسة في أقوى دوري عربي وآسيوي وحدثت تعثرات وستحدث تقلبات”.

وتابع: “لكن الشيء الذي متأكدون منه أننا سنتجاوز هذه العقبات بحول الله وقوته وأذكركم بأننا سنخدم أنفسنا ونأكل بأيدينا ولا ننتظر نتائج الفرق لتخدمنا بمشيئة الله ولا أشك في ذلك أبدًا.. (وإن غدًا لناظره قريب).. دمتم بخير”.

الطائي في دوري روشن السعودي

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تراجع النتائج، حيث خسر بالأمس ضد نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتراجع فارس الشمال إلى المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة 8 مرات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 27 مرة.