نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ولي العهد يستقبل رئيس إيران لحظة وصوله لمقر القمة العربية الإسلامية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار باولو مالديني يقترب من الاتحاد استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف رئيس تركيا يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
فيديو | الرئيس التركي أردوغان يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/X0owqLayGG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023