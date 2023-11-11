رئيس تركيا يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.