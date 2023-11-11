رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم.
وأضاف الرئيس المصري، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “إن الوقت ثقيل على أهالي غزة بسبب الممارسات اللا إنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة”.
فيديو | كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية#قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/ecitsmKtZK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
وتابع الرئيس المصري : “ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، ونجدد إدانتنا الواضحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.