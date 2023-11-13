رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه

حرصت جماهير الكرة السعودية على توجيه رسائل دعم للإيفواري يايا توريه مساعد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

تعليق يايا توريه

وكان توريه قال عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “سعيد للعمل مع مانشيني في المنتخب السعودي، شكرًا لكل جماهير الأحساء على الاستقبال، هيا بنا نفعل هذا”.

وطالبت جماهير الأخضر المدرب توريه، بالعمل على تطوير أداء لاعبي الأخضر مع تمنياتهم له بالتوفيق في مهمته الجديدة مع مانشيني.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.