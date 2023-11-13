السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني
حرصت جماهير الكرة السعودية على توجيه رسائل دعم للإيفواري يايا توريه مساعد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وكان توريه قال عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “سعيد للعمل مع مانشيني في المنتخب السعودي، شكرًا لكل جماهير الأحساء على الاستقبال، هيا بنا نفعل هذا”.
وطالبت جماهير الأخضر المدرب توريه، بالعمل على تطوير أداء لاعبي الأخضر مع تمنياتهم له بالتوفيق في مهمته الجديدة مع مانشيني.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.