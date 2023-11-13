Icon

السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة  Icon رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه Icon أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط Icon رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر Icon 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد توليه العمل كمساعد للمدرب مانشيني

رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرصت جماهير الكرة السعودية على توجيه رسائل دعم للإيفواري يايا توريه مساعد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

تعليق يايا توريه

وكان توريه قال عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “سعيد للعمل مع مانشيني في المنتخب السعودي، شكرًا لكل جماهير الأحساء على الاستقبال، هيا بنا نفعل هذا”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

الخليج يستهدف الفوز الأول ضد الطائي

الخليج يستهدف الفوز الأول ضد الطائي

وطالبت جماهير الأخضر المدرب توريه، بالعمل على تطوير أداء لاعبي الأخضر مع تمنياتهم له بالتوفيق في مهمته الجديدة مع مانشيني.

يايا توريه - المنتخب السعودي

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لمواجهة منتخبي باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم