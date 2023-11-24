رغبة الطائي باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الرائد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد اليوم.

مباراة الطائي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الشمال في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الطائي ضد الرائد اليوم بحثًا عن حصد الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط قبل 5 جولات على ختام منافسات الدور الأول، خاصة أن التفريط في أي نقاط سيضعهما تحت مزيد من الضغوط.

ويسعى فارس الشمال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، فيما يدخل الرائد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تفادى الخسارة آخر جولتين بفوز وتعادل.