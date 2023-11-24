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ضمن منافسات دوري روشن

رغبة الطائي باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الرائد

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
رغبة الطائي باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الرائد
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الرائد اليوم.

مباراة الطائي ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الشمال في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الطائي ضد الرائد اليوم بحثًا عن حصد الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط قبل 5 جولات على ختام منافسات الدور الأول، خاصة أن التفريط في أي نقاط سيضعهما تحت مزيد من الضغوط.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

ويسعى فارس الشمال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، فيما يدخل الرائد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تفادى الخسارة آخر جولتين بفوز وتعادل.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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