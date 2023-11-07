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رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام تركية سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.

رفض الوزير التركي

وكانت بعض الحسابات روجت إلى أن رفض الوزير التركي سببه الغضب من العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن صحيفة Hurriyet التركية قالت إن السبب هو فظاظة الوزير الأمريكي وعدم لباقته الدبلوماسية.

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فظاظة بلينكن

وقالت الصحيفة التركية : عندما وصلت سيارة بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية التركية، وقف هاكان فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل عادة عند استقبال كل وزير زائر.

وأضافت أنه عندما لم يخرج بلينكن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف، من سيارته، عاد فيدان إلى المبنى. ورحب فيدان بالوزير الأمريكي الذي أبدى لتوه فظاظة دبلوماسية واضحة، لكن فيدان رفض محاولة وزير الخارجية الأمريكي معانقته.

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