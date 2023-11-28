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بعد تعادل النصر ضد بيرسبوليس

رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا.

رونالدو سعيد بالتأهل

ونشر رونالدو صورًا من مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع”.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تعادل النصر ضد بيرسبوليس

ولعب النصر ضد بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس أقرب ملاحقيه.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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