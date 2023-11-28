رونالدو: سعيد بالتأهل والوصول لـ20 مباراة دون هزيمة

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أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى منافسات الدور التالي من دوري أبطال آسيا.
ونشر رونالدو صورًا من مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “سعيد بالتأهل في صدارة مجموعتنا، وأننا حققنا 20 مباراة دون هزيمة.. إنه عمل جماعي رائع”.
وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.
ولعب النصر ضد بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيرسبوليس أقرب ملاحقيه.