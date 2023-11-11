رونالدو وتاليسكا يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، على التشكيل الذي سيدفع به خلال مواجهة الوحدة اليوم.

مباراة الوحدة ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل العالمي الوصافة برصيد 28 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

التشكيل المتوقع للنصر

وتشهد مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا، بعدما غابا عن مواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

كما يعود سلطان الغنام، للمشاركة مع العالمي بعد غياب لمدة 4 مباريات محلية، بسبب قرار انضباطي، فيما يتوقع أن يدفع لويس كاسترو، بالمدافع عبدالله مادو، لتعويض الإسباني إيمريك لابورت، الغائب للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ النصر مباراة الوحدة، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، مارسيلو بروزفيتش، أوتافيو، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.