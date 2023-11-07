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ضمن منافسات دوري روشن

رونالدو يتفوق على محرز وباتنا في صناعة الأهداف

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
رونالدو يتفوق على محرز وباتنا في صناعة الأهداف
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة مميزة.

رونالدو الأكثر صناعة للأهداف

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف، وتقديم تمريرة حاسمة أمام الخليج في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليقود النصر لتحقيق الفوز بنتيجة 2\0، ويُعزز تواجده في صدارة الأكثر مساهمة بالأهداف.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ورفع رونالدو عدد مساهماته التهديفية إلى 18، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الـ12.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري الدولي رياض محرز المركز الثاني في القائمة برصيد 6 تمريرات حاسمة، متساويًا مع نجم فريق الفتح، المغربي مراد باتنا.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والاتحاد والاتفاق بـ21 نقطة.

ويتواجد الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الطائي والرياض، ثم الخليج بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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