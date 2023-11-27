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في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الأصفر

وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

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تشكيل النصر

وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين أُقيم يوم 19 سبتمبر الماضي في طهران، وانتهى بفوز النصر بثنائية دون رد أحرزها كل من “عبدالرحمن غريب” و”محمد قاسم”.

 

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