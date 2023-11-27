الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023 الوليمة يوفر فرصًا تجارية للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس ثنائية حمدالله تُقرب الاتحاد من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل العالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وكان لقاء الجولة الأولى بين الفريقين أُقيم يوم 19 سبتمبر الماضي في طهران، وانتهى بفوز النصر بثنائية دون رد أحرزها كل من “عبدالرحمن غريب” و”محمد قاسم”.