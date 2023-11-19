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ضمن منافسات دوري روشن

رياض محرز الأكثر صناعة للفرص

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
رياض محرز الأكثر صناعة للفرص
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري رياض محرز مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن منافسات النسخة الحالية من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة خاصة.

رياض محرز يتصدر القائمة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين صناعة للفرص منذ بداية دوري روشن السعودي، وينفرد رياض محرز بصدارة القائمة بـ43 فرصة.

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رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر في المركز الثاني خلف رياض محرز، برصيد 36 فرصة، يليه نجم فرق التعاون، الإسباني ألفارو ميدران، حيث قام بصناعة 34 فرصة.

ألفارو ميدران
ألفارو – المصدر @AltaawounFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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