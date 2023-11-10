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بعد تألقه في مباراة ضمك ضد الأهلي

رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز الأنظار خلال مباراة ضمك، ليخطف صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الأهلي، ونجح في صناعة هدفين سجلهما عبدالباسط هندي وسيمحان النابت، ليرفع عدد تمريراته الحاسمة في دوري روشن السعودي إلى 8.

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رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وانتزع رياض محرز صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعد لمواجهة الوحدة غدًا، حيث يملك 7 تمريرات حاسمة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

تعادل ضمك ضد الأهلي

على الجانب الآخر، لعب ضمك ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما وصل رصيد ضمك إلى 15 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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