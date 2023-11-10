رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف

خطف نجم النادي الأهلي، الجزائري رياض محرز الأنظار خلال مباراة ضمك، ليخطف صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي.

تألق رياض محرز

وشارك رياض محرز بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الأهلي، ونجح في صناعة هدفين سجلهما عبدالباسط هندي وسيمحان النابت، ليرفع عدد تمريراته الحاسمة في دوري روشن السعودي إلى 8.

وانتزع رياض محرز صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يستعد لمواجهة الوحدة غدًا، حيث يملك 7 تمريرات حاسمة.

تعادل ضمك ضد الأهلي

على الجانب الآخر، لعب ضمك ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2\2.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما وصل رصيد ضمك إلى 15 نقطة، ويتواجد في المركز التاسع.