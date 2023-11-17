رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل قليل، عن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في القارة، وجاء في مقدمتها؛ الجزائري رياض محرز.

رياض محرز وماني يتنافسان

وضمت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2023، 10 لاعبين، ويتقدمهم الثلاثي المحترف بدوري روشن السعودي، نجم الأهلي، رياض محرز، نجم النصر، ساديو ماني، وحارس الهلال، المغربي ياسين بونو.

وتألق رياض محرز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، وساهم في تتويجه بالثلاثية التاريخية، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف، كما ظهر ساديو ماني بشكل مميز مع منتخب السنغال، بجانب تألقه مع النصر.

ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا هذا العام، حيث توج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية، وتألق مع الهلال ومنتخب المغرب، ليُنافس على جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب في إفريقيا 2023.

المرشحون لجائزة الأفضل

ويتواجد في القائمة، كل من؛ المصري محمد صلاح “ليفربول”، الثنائي الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا “نابولي” وفينسينت أبو بكر “بشكتاش”، والثلاثي المغربي أشرف حكيمي “باريس سان جيرمان”، سفيان أمرابط “مانشستر يونايتد” ويوسف نصيري “إشبيلية”، بجانب النيجيري فيكون أوسيمين “نابولي”.