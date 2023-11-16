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عقب انضمام جوجل كلاود google cloud

زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين بالسعودية إلى 6

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين بالسعودية إلى 6
المواطن - واس

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين المسجلين لديها إلى 6 مقدمي خدمات، بعد حصول جوجل كلاود “Google Cloud” على التسجيل في فئة “ج” لتنضم إلى إس إيه بي “SAP”، وأوراكل “Oracle”، وعلي بابا كلاود “Alibaba Cloud” وكلاود فور سي “Cloud4C”، وهواوي كلاود “Huawei Cloud”، ليرتفع بذلك عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين لدى الهيئة إلى 30 مقدم خدمة 17 منهم في الفئة “ج”.

رفع مستوى الخدمة

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع مقدمي الخدمات العالميين سيعزز تبني خدمات الحوسبة السحابية، ويرفع من مستوى الخدمات السحابية في المملكة، إضافة إلى تنمية القدرات التقنية في مجال الحوسبة السحابية، وزيادة عدد الخبراء في هذا القطاع، كما سيسهم في سرعة وصول الشركات إلى السوق، وإيجاد فرص عمل جديدة تحفز الاقتصاد الرقمي وتشجع الابتكار لرواد الأعمال.

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وأكدت الهيئة على أن زيادة عدد مقدمي الخدمات العالميين يبرز كفاءة البيئة التنظيمية في المملكة، ويعزز مكانتها كدولة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مما سينعكس على جعل المملكة مركزاً تقنياً رقمياً على المستوى الإقليمي والعالمي، ويسهم في خطط التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن نمو خدمات الحوسبة السحابية بالمملكة يمثل أحد المساعي التنظيمية للهيئة الرامية إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحفيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وجودة الخدمات لعموم المستفيدين في المملكة.

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