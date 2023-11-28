العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض مطار الملك فهد الدولي يحتضن مبادرة مطارنا أخضر زيارة الرئيس البرازيلي للسعودية تتوج علاقات عمرها 55 عامًا بين البلدين انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 زوار موسم الرياض على موعد مع المسرحية الكوميدية مثلث برهومة التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال سلمان الدوسري يشرّف حفل الشيخ جميل الحجيلان وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية
تعكس زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والوفد المرافق له، إلى المملكة، اليوم، تقدير رئيس جمهورية البرازيل لمكانة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ودوره القيادي على المستويين الإقليمي والدولي في دعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تأتي الزيارة امتداداً لحرص رئيس البرازيل على تعزيز التواصل مع الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى فخامته بسمو ولي العهد على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
وترتبط المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية بعلاقات تاريخية امتدت لأكثر من 55 عاماً، وتأتي زيارة الرئيس البرازيلي للمملكة في إطار حرص بلاده على تنسيق المواقف والرؤى مع المملكة، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030.
ولا تعد هذه الزيارة الأولى للرئيس البرازيلي إلى المملكة، فقد سبق للرئيس البرازيلي زيارة المملكة في عام 2009 خلال فترة رئاسته السابقة لبلاده وكانت هذه أول زيارة لرئيس برازيلي إلى السعودية.
تشترك المملكة والبرازيل في عضوية مجموعة دول العشرين، ويعمل البلدان على تنسيق الجهود لتحقيق الأولويات المشتركة لدول المجموعة، كما أن البرازيل عضو في مجموعة “بريكس”، التي تلقت المملكة دعوة للانضمام إليها وأكدت على حرصها على تطوير التعاون المستقبلي معها من خلال الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي تمتلكها دول المجموعة والمملكة وبما يحقق المصالح المشتركة.
وتعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين، هنأ سمو ولي العهد -حفظه الله- رئيس البرازيل على تسلم بلاده رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024.
وتولي البرازيل أهمية قصوى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة حيث شاركت بوفد رفيع المستوى في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في العام 2019، كما شارك ممثلو أكثر من 40 شركة برازيلية في ملتقى الاستثمار السعودي – البرازيلي الذي عُقد في المملكة العام الماضي (2022).
وفي إطار سعي البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، فقد حرصا على تعزيز شراكتهما الاستثمارية في القطاع الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، وتجلى ذلك في استثمار شركة (سالك) السعودية في شركة “بي آر إف” البرازيلية.
أيضا يتوافق موقفا المملكة والبرازيل من التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة من حيث المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار واستهداف المدنيين العزّل، وضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإيقاف سياسة التهجير القسري واحترام القانون الدولي الإنساني.