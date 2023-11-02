Icon

الهلال في اختبار صعب ضد الفتح Icon تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن Icon محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا Icon مكة المكرمة أعلى معدل هطول أمطار أمس بـ61.4 ملليمترًا Icon يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض Icon ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار Icon سابك تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار ريال Icon بايدن يواجه انتقادات خلال حملته الانتخابية بسبب غزة Icon نجوم الاتفاق يحفزون الجماهير لحضور المباراة الأولى بالملعب الجديد Icon إنريكي يكشف ما يحتاجه مبابي لحصد الكرة الذهبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في الربع الثالث من العام الجاري

سابك تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار ريال

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
سابك تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 2.88 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل ربحية بـ 1.84 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

النتائج المالية للشركة

ووفق النتائج المالية الأولية الموحدة والمعلنة من الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، قالت “سابك” إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة “سابك” في الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك

النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك

الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام 

الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام 

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة سوف تُمَكِّن شركة “سابك” من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، للحفاظ على قدرتها التنافسية القيادية وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيماويات.

كذلك أرجعت “سابك”، الانخفاض إلى الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 7.3 مليار ريال بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض حصة شركة “سابك” في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال، والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

إجمالي الربح التشغيلي

وبلغ إجمالي الربح التشغيلي لـ “سابك” 1.68 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 3.38 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتدني 50%، فيما بلغ إجمالي الربح 6.34 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 8.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 22.5%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 1.04 مليار ريال مقابل ربحية بـ 16.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.35 ريال، مقابل ربحية بـ 5.41 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة