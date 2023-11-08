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تقديم موعده لموافقة موعد الصرف الرسمي يوم الجمعة

ساعات على إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
ساعات على إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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تبقت ساعات على إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر في حسابات المستفيدين، بعد تقديم موعده لموافقة موعد الصرف الرسمي يوم الجمعة وهو عطلة رسمية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن البرنامج أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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توضيح من حساب المواطن بشأن موظفي القطاع الخاص

موعد الدفعة 72

وكان البرنامج كشف في وقت سابق عن تقديم موعد إيداع الدفعة 72 من الدعم لتكون يوم الخميس التاسع من نوفمبر بدلاً من يوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة ويمكن في جميع الأحوال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط لمعرفة قيمة الدعم.

تسجيل المستقل

وفي وقت سابق قال حساب المواطن إنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات).

حساب المواطن
حساب المواطن

وأضاف حساب المواطن أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

مستندات إثبات الاستقلالية

ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل واحدًا مما يلي:

  • صك الملكية للسكن
  • تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد.
  • تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص.
  • عقد إيجار موثق من منصة إيجار.

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