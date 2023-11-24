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ضمن منافسات دوري المحترفين

سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد الاتفاق

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ صباحاً
سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد الثلاث نقاط.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق على ملعب الأخير في الدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

تفوق اتحادي بالدوري

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم، هي المواجهة رقم 27 بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009 حتى الآن، ونجح العميد في الفوز 14 مرة، وخسر 6 مرات، وتعادل مثلهم.

ويطمح المدير الفني الجديد مارسيلو غاياردو، لظهور بصمته سريعًا مع الاتحاد، وقيادته لتحقيق الفوز الأول تحت قيادته، فيما يسعى الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد، لاستعادة توازنه وحصد نقاط المباراة خاصة أنها على ملعبه.

الاتحاد ضد الاتفاق
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL

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