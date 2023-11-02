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بسبب ما بدر منه في مباراة الخليج

سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء القرار بسبب قيامه بسلوك غير رياضي خلال مباراة الخليج في ثمن نهائي كأس الملك مساء الاثنين الماضي.

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ليست المرة الأولى لـ طارق حامد

ليست السابقة الأولى لـ حامد، حيث سبق له حينما كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، أن وجه لفظًا بذيئًا للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

طارق حامد - الخليج وضمك

وكان ضمك تعاقد مع طارق حامد في صيف العام الحالي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد موسم قضاه مع العميد حقق خلاله لقبين وهما دوري روشن والسوبر السعودي.

ويتواجد حامد في قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

 

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