سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وجاء القرار بسبب قيامه بسلوك غير رياضي خلال مباراة الخليج في ثمن نهائي كأس الملك مساء الاثنين الماضي.

ليست المرة الأولى لـ طارق حامد

ليست السابقة الأولى لـ حامد، حيث سبق له حينما كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، أن وجه لفظًا بذيئًا للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وكان ضمك تعاقد مع طارق حامد في صيف العام الحالي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد موسم قضاه مع العميد حقق خلاله لقبين وهما دوري روشن والسوبر السعودي.

ويتواجد حامد في قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.