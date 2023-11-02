سوء السلوك يتسبب في إيقاف طارق حامد مباراتين

معاقبة تاليسكا بالإيقاف مباراتين 8 فرص استثمارية في حديقة الحيوان بالرياض موعد مباراتي نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد هدية ينتظرها آرسنال من جاره تشيلسي موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن منتدى الأمن السيبراني يختتم أعماله بـ 35 جلسة ومشاركين من 120 دولة 18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بفروع شركة قطار سار استخدام الهاتف المحمول قد يسبب عقم الرجال!
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.
وجاء القرار بسبب قيامه بسلوك غير رياضي خلال مباراة الخليج في ثمن نهائي كأس الملك مساء الاثنين الماضي.
ليست السابقة الأولى لـ حامد، حيث سبق له حينما كان لاعبًا في صفوف نادي الاتحاد، أن وجه لفظًا بذيئًا للحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.
وكان ضمك تعاقد مع طارق حامد في صيف العام الحالي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد موسم قضاه مع العميد حقق خلاله لقبين وهما دوري روشن والسوبر السعودي.
ويتواجد حامد في قائمة المنتخب المصري استعدادًا لمعسكر شهر نوفمبر المقبل حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.