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بعد هطول أمطار غزيرة

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات من الأجواء لامتزاج مياه السيل بمياه البحر بمركز الشقيق في منطقة جازان.

وشقت سيول وادي ريم بمركز الشقيق في جازان، طريقها لتلتقي وتمتزج بمياه البحر في مشهد بديع يأسر العقول.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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