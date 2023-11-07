الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم هدية ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يومًا من نشرها بدلًا من 180 انطلاق ملتقى الأحساء للشركات الناشئة بـ12 ورشة عمل مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية فيصل بن فرحان: المرأة السعودية شريك لا غِنًى عنه في مسيرة التحول والنمو محمد بن سلمان يحول الرياض لوجهة استثمارية عالمية بمزايا تنافسية القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة بحضور مشعل بن محمد.. الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض
أكد رضوان الجلواح، مختص في الموارد البشرية، أن برنامج تمهير يعنى بالتدريب على رأس العمل للخريجين، إضافة للتدريب التعاوني مع الجامعات.
وتابع خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا عبر قناة روتانا خليجية أن إشكالات برنامج تمهير جاءت من عدم جودة التنفيذ من قبل المؤسسات والشركات، موضحًا أن بعض المؤسسات والشركات تستغل فكرة أن برنامج تمهير غير منتهي بالتوظيف بشكل خاطئ.
ولفت إلى أن التواصل بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمتدرب في برنامج تمهير سيحسن من المخرجات والرقابة بشكل أكثر دقة.
جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية: