شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ

أكد رضوان الجلواح، مختص في الموارد البشرية، أن برنامج تمهير يعنى بالتدريب على رأس العمل للخريجين، إضافة للتدريب التعاوني مع الجامعات.

وتابع خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا عبر قناة روتانا خليجية أن إشكالات برنامج تمهير جاءت من عدم جودة التنفيذ من قبل المؤسسات والشركات، موضحًا أن بعض المؤسسات والشركات تستغل فكرة أن برنامج تمهير غير منتهي بالتوظيف بشكل خاطئ.

ولفت إلى أن التواصل بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمتدرب في برنامج تمهير سيحسن من المخرجات والرقابة بشكل أكثر دقة.

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية: