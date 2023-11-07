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شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ
المواطن - فريق التحرير

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أكد رضوان الجلواح، مختص في الموارد البشرية، أن برنامج تمهير يعنى بالتدريب على رأس العمل للخريجين، إضافة للتدريب التعاوني مع الجامعات.

وتابع خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا عبر قناة روتانا خليجية أن إشكالات برنامج تمهير جاءت من عدم جودة التنفيذ من قبل المؤسسات والشركات، موضحًا أن بعض المؤسسات والشركات تستغل فكرة أن برنامج تمهير غير منتهي بالتوظيف بشكل خاطئ.

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ولفت إلى أن التواصل بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمتدرب في برنامج تمهير سيحسن من المخرجات والرقابة بشكل أكثر دقة.

شروط التقدم

جدير بالذكر أنه بحسب الموقع الرسمي لتمهير، يشترط في المتقدم الشروط الآتية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون مسجلًا في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
  3. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  4. أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
  5. ألا يكون ملتحقًا بأي عمل حاليًّا في القطاع العام أو الخاص.
  6. ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
  7. ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد على فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

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