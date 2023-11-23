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في مقطع فيديو متداول له مع محمد جحفلي

شكك في بطولات الهلال .. مطالب بمعاقبة سلمان الفرج

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
شكك في بطولات الهلال .. مطالب بمعاقبة سلمان الفرج
المواطن - محمد سمعه

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أثار سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غضب جماهير أزرق الرياض؛ وذلك بسبب مقطع فيديو متداول له مع زميله في الفريق، محمد جحفلي.

وقال الفرج في الفيديو: “شوفوا ما شاء الله إنجازات أبو جحفل”.

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ورد جحفلي عليه قائلًا: “كلها من تعبي”.

بماذا علق سلمان الفرج ؟

فقال الفرج: “كلها سرقة”.

وطالبت جماهير الهلال من إدارة فهد بن نافل، معاقبة الفرج كونه أعطى الفرصة لجماهير الأندية المنافسة للتشكيك في بطولات الهلال.

وحقق الأزرق طوال 66 عامًا، 66 بطولة بواقع 18 لقبًا في الدوري السعودي للمحترفين و10 ألقاب في كأس الملك و13 لقبًا في كأس ولي العهد و7 ألقاب في كأس الاتحاد السعودي ولقب وحيد لكأس المؤسس و3 ألقاب في كأس السوبر السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر المصري السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر العربي ومثله في بطولة كأس الكؤوس العربية، 3 ألقاب في كأس الخليج العربي، لقبين في كأس السوبر الآسيوي، لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية، دوري أبطال آسيا 4 مرات.

وكان الهلال حقق آخر ألقابه في مايو الماضي، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

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